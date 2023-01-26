Власти Москвы выселяют «Сахаровский центр» из-за статуса «иноагента»

Московский департамент городского имущества разрывает договоры аренды на все помещения «Сахаровского центра», в том числе на здание самого центра, выставочный зал и квартиру на улице Земляной вал. Об этом просветительская площадка сообщает на своем сайте.

Там подчеркнули, что поводом для такого решения мэрии стал закон, вступивший в силу 1 декабря прошлого года, согласно которому «иностранные агенты» не могут получать финансирование из государственного бюджета.

Помещения, которые занимает «Сахаровский центр», находились в безвозмездном пользовании организации с середины 1990-х годов.

«Данная правовая коллизия лишний раз доказывает, что смысл государственной политики — уничтожение независимых организаций, отстаивающих общественные интересы. <﻿…﻿> Четверть века Центр был местом, которое объединяло тысячи граждан России неравнодушных к судьбе страны, ценностям свободы и прав человека», — говорится в заявлении центра.

При этом сотрудники организации обратили особое внимание на то, как бережно они использовали помещения и хранили архив советского общественного деятеля Андрея Сахарова. Благодаря центру в квартире ученого было организовано музейное пространство, а за его архитектурное оформление в 1997 году центр получил премию «За лучший интерьер».

«Сегодня история Центра в том виде, каким он был четверть века, подходит к концу. Остров свободы невозможен в современной России, которая отвернулась не только от наследия Сахарова, но и от всей отечественной традиции гуманизма, стремления к правде и справедливости. Можно быть свободным человеком в несвободной стране. Свободным музеем и общественным центром, увы, нет», — сказано в публикации центра.

Источник: «Сахаровский центр»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.