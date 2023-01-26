Издателю «Медиазоны» Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о «фейках» про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Дело против Верзилова завели из-за двух твитов и двух постов в инстаграме про массовые убийства мирных жителей в Буче. В следственном комитете считают, что таким образом Верзилов «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции», а его публикации могут «повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности».

Также Верзилова обвиняют в неуведомлении о втором гражданстве (статья 330.2 УК) — у него есть Канадский паспорт. В конце декабря СК потребовал заочно арестовать Верзилова, но суд отказался это делать.

Источник: Петр Верзилов

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.