Против Семена Слепакова потребовали возбудить уголовное дело из-за его новой песни о войне в Украине

Известный российский юморист, сценарист и певец Семен Слепаков опубликовал в своих соцсетях новую песню «Колыбельная». В ней мать-Россия баюкает младшего сына словами «ничего нет лучше смерти в бою» и рассказывает ему о старшем брате, погибшем на войне, и среднем, который стал «предателем», уехал в Европу и работает в IT.

Вскоре после публикации видео с требованием возбудить в отношении Слепакова уголовное дело по статье о «дискредитации» армии в Следственный комитет обратились представители Фонда защиты национального исторического наследия.

«Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ (Публичная дискредитация ВС РФ)», — сказал директор фонда Александр Карабанов. Одновременно фонд направил обращение в Минюст с предложением внести Слепакова в реестр иностранных агентов.

По мнению Карабанова, текст «Колыбельной» Слепакова «дискредитирует использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью».

После 24 февраля 2022 года Слепаков покинул Россию и опубликовал несколько песен, в которых в свойственной ему ироничной манере выступал против российского вторжения и политических репрессий в отношении инакомыслящих внутри страны.

Источник: ТАСС

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