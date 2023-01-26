На кладбище в Краснодарском крае, которое принадлежит ЧВК «Вагнер», обнаружили около 200 свежих могил

Агентство Reuters изучило спутниковые снимки кладбища на окраине станицы Бакинской в Краснодарском крае, на котором хоронят наемников ЧВК «Вагнер». Журналисты заметили, что за последние месяцы количество захоронений увеличилось, и на всех свежих могилах установлены одинаковые кресты.

Группа журналистов посетила кладбище в начале января. Они насчитали около 200 могил с одинаковыми венками, на которых была символика ЧВК.

Большая часть погибших — это бывшие заключенные. Журналистам удалось установить личности 39 погибших. 10 из них оказались осужденными за убийство, 24 — за грабеж, двое — за нанесение тяжких телесных повреждений, трое — за изготовление, торговлю наркотиками и шантаж.

Так, например, среди погибших был 60-летний Фаиль Набиев, которому в мае 2022 года дали полтора года тюрьмы за кражу триммера для струн и шлифовальной машины стоимостью 5500 рублей. Другим погибшим оказался 28-летний Юрий Данилюк из Луганска. В России его осудили на 10 лет за торговлю наркотиками. Сестра Данилюка не знала, что тот был осужденным, и что его завербовали в ЧВК — об этом она узнала от журналистов.

Среди похороненных наемников есть граждане Украины, Молдовы и жители Абхазии. По сообщениям родственников, с которыми общались журналисты, у большей части погибших были проблемы с алкоголем.

Также Reuters отмечает, что появление новых захоронений совпадает с временем боев за Соледар и Бахмут, в которых активно участвовали наемники ЧВК «Вагнера».

Источник: Reuters

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