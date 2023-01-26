Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией и ввел против нее санкции

Министерство финансов США включило ЧВК «Вагнер» в список международных преступных групп и постановило заморозить все ее американские активы.

Американские власти обвиняют организацию не только в участии в войне в Украине, но и в причастности к массовым казням, сексуализированному насилию, похищениям детей и физическим издевательствам в Центральноафриканской республике и Мали.

Также Минфин ввел санкции против структур и лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным. Помимо этого, под ограничения попали вице-премьер России Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина Минниханова, а также бизнесмен Сергей Адоньев.

Источник: Минфин США

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