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«Медузу» признали нежелательной организацией. Теперь за ссылку на издание будет штраф

15:32 • 26.01.2023

Генпрокуратура РФ признала издание «Медуза», которое ранее было объявлено «иностранным агентом», «нежелательной организацией».

В Генпрокуратуре заявили, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Нежелательными организациями ранее признали издание «Проект», The Insider и «Важные истории». За ссылку на эти издания назначают штраф.

Источник: «Медуза»

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