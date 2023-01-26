Компания Meta разблокирует аккаунты Дональда Трампа в фейсбуке и инстаграме

Аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа в фейсбуке и инстаграме будут разблокированы. Об этом, как сообщает CNN, заявили в компании Meta, которой принадлежат обе соцсети.

Как пояснили представители Meta, общественность «должна иметь возможность слышать, что говорят политики», а решение о блокировке аккаунтов Трампа в соцсетях было принято при чрезвычайных обстоятельствах.

При этом в компании подчеркнули, что в отношении Трампа после разблокировки его аккаунтов будут действовать более строгие правила, чем для рядовых пользователей. Так, если опубликует запрещеный контент, публикацию удалят, а аккаунт вновь заблокируют на срок от одного месяца до двух лет. В категорию запрещенных для публикации попадут посты, оспаривающие легитимность следующих президентских выборов или сообщения о теории заговора QAnon, сообщили в Meta.

Сам Дональд Трамп прокомментировал сообщения о разблокировке своих аккаунтов в фейсбуке и инстаграме постом в собственной социальной сети Truth Social. «Такое никогда больше не должно происходить с действующим президентом или кем-либо еще, кто не заслуживает возмездия», — подчеркнул он.

Аккаунты 45-го президента США в твиттере, фейсбуке и инстаграме были заблокированы в январе 2021 года после попытки сторонников проигравшего президентские выборы Трампа захватить Капитолий и добиться изменения результатов голосования.

После покупки компании Twitter миллиардером Илоном Маском в конце 2022 года аккаунт Трампа в этой соцсети был разблокирован и за считанные дни набрал почти 90 миллионов подписчиков, однако сам Трамп так и не вернулся в эту соцсеть.

Источник: CNN

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.