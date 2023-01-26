Фильмы о Гарри Поттере уберут из российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля

Все фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в библиотеках российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля, сообщили в пресс-службе сервиса Amediateka.

В пресс-службе также отметили, что срок лицензионных прав на фильмы заканчивается 31 января. Продлевать их не стали.

Ранее в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» сообщили, что картины франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» доступны до 31 января. В онлайн-кинотеатре рассказали, что обе франшизы представлены партнером — сервисом Amediateka.

В августе из российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые зарубежные фильмы. В сервисах сообщили, что это связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями.

Источник: РБК

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