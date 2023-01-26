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Двум россиянам, сбежавшим от мобилизации на лодке в США, разрешили остаться в стране

15:50 • 26.01.2023

Двум россиянам, бежавшим от мобилизации из России в США через Берингов пролив, разрешили остаться в стране. Об этом пишет журнал The Economist, ссылаясь на самих мужчин.

Чтобы не быть призванными в армию в рамках объявленной в России мобилизации Максим и Сергей (фамилий издание не указывает — прим. «Холод») проплыли более 400 километров от Чукотки до Аляски, где высадились на берег на острове Святого Лаврентия.

Спустя два дня мужчин задержала местная полиция, они попросили политического убежища и были помещены в иммиграционный изолятор.

С тех пор прошло три месяца и сейчас обоих россиян выпустили на свободу, они ожидают от властей получения разрешения на работу.

На Аляске бежавшим от мобилизации мужчинам помог живущий там украинский священник, он предоставил россиянам жилье и внес за них залог.

Источник: The Economist

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