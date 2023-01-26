Актера Дмитрия Назарова заменили в новой экранизации «12 стульев». Уже отснятые сцены с ним переснимут

Актера Дмитрия Назарова, который должен был играть Кису Воробьянинова в новой экранизации «12 стульев», заменят, а уже отснятые с ним сцены переснимут, сообщает режиссер картины Петр Зеленов.

«Мне кажется гадостью и неблагодарностью в адрес Владимира Владимировича (Путина — Прим. “Холода”) нести какую-то ахинею, тем более говорить о какой-то кровожадности, чушь. Я абсолютный патриот своей страны. Мне плевать на то, что про меня будут говорить. Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад. Я найду кого снять», — объяснил свое решение режиссер.

Фильм начали снимать еще в 2019 году, премьера планируется на 2023 год.

Ранее Назарова, который выступает против войны в Украине, вместе с женой Ольгой Васильевой уволили из МХТ им. Чехова.

Источник: РИА «Новости»