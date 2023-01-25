За последние два месяца кладбище ЧВК Вагнера в Краснодарском крае увеличилось в семь раз — NYT

Кладбище ЧВК Вагнера, расположенное рядом с базой наемников в Краснодарском крае, за последние два месяца увеличилось в семь раз. К такому выводу пришли журналисты New York Times, проанализировавшие спутниковые снимки, а также видео с места захоронения.

По их подсчетам, сейчас на кладбище — 170 могил. Кроме того, на одном из видео с основателем и предполагаемым владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, снятом у часовни ЧВК в Горячем ключе, журналисты насчитали 21 стену-колумбарий с 42 нишами для праха в каждой.

При этом, отмечает издание, на кладбище ЧВК в Краснодарском крае хоронят только тех наемников, чьи тела не забрали родственники, или тех, кто сам выразил желание быть похороненным там.

«Что дает основания предположить, что сотни погибших бойцов "Вагнера" либо похоронены там, либо как минимум там увековечена их память. Все ли они были убиты в Украине, или где-то еще, неясно, но видео в любом случае показывает масштаб потерь "Вагнера"», — пишет NYT.

Источник: New York Times

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