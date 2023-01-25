Власти России создадут больше 20 новых исправительных колоний на аннексированных украинских территориях

Правительство России поручило Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) создать 24 исправительных колонии в регионах Украины, аннексированных прошлой осенью. Текст распоряжения был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, на территории самопровозглашенной ДНР планируется создать 12 исправительных колоний, в так называемой ЛНР — семь, на территории аннексированной части Херсонской области — три, в аннексированной части Запорожской области — две и одну колонию-поселение.

Также правительство России планирует открыть там три лечебных исправительных учреждения и три исправительных центра.

Согласно отчетности ФСИН от ноября 2022 года, на территории России действовали 626 исправительных колоний. То есть примерно по семь колоний на каждый регион РФ.

Осенью прошлого года издание «Сирена» и правозащитные проекты «Русь сидящая» и Gulagu.net сообщали, что при отступлении из Херсонской области Украины российские военные вывезли на территорию России заключенных из десяти украинских колоний.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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