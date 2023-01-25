В Сызрани депутат-единоросс за два миллиона рублей провел реконструкцию Курской битвы с бутафорскими танками в спортзале университета 

В Сызрани Самарской области в спортзале университета прошла реконструкция Курской битвы. Ее организовала некоммерческая организация «Сплочение», руководителем которой является депутат городской думы от фракции «Единая Россия» Сергей Иванов. По данным издания «Блокнот», в прошлом году на это был выделен президентский грант размере 2,2 миллиона рублей.

В сети распространилось видео этой «реконструкции». На кадрах две группы людей одетых в советскую и немецкую формы времен Великой Отечественной войны катают по спортзалу четыре фанерных танка, стуча по их корпусам, чтобы имитировать выстрелы.

Сам Сергей Иванов рассказал, что реконструкция прошла пять раз, а все траты были обоснованы. По его словам, более двух миллионов рублей были потрачены на переносную выставку героев ВОВ, муляжи автоматов, оплату услуг видеооператора, зарплату бухгалтера и военную форму.

Иванов считает, что подвергся критике в связи с предстоящими выборами и из-за своей партийной принадлежности.

«Топят не только меня, но и других моих коллег из “Единой России”. Наши оппоненты создали в соцсети “Вконтакте” страницу, где поливают нас грязью», — сказал Иванов.

Общественники из Сызрани написали заявление в прокуратуру на депутата Иванова. Та, в свою очередь, начала проверку.

Источник: «Блокнот»

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