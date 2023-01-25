Русская служба Би-би-си и «Медиазона» установили имена 92 погибших в результате удара по Макеевке в новогоднюю ночь

Журналистам Русской службы Би-би-си и издания «Медиазона» удалось установить имена 92 российских военнослужащих, погибших в новогоднюю ночь в результате украинского ракетного удара по зданию ПТУ в Макеевке в аннексированной ДНР. Для этого издания использовали открытые источники, такие как сообщения родственников погибших в соцсетях, информация о похоронах и другие.

Местонахождение еще 16 человек, которые в момент удара находились в здании ПТУ в Макеевке, установить до сих пор не удалось.

По данным Минобороны, через минуту после наступления Нового года ВСУ нанесли ракетный удар по зданию ПТУ в украинской Макеевке, которая сейчас контролируется самопровозглашенной ДНР. Предположительно, в здании были размещены российские мобилизованные. По заявлениям украинских военных, в результате удара было убито около 400 военнослужащих.

Позже сообщения об ударе подтвердили российские провластные военкоры и представители властей самопровозглашенной ДНР. И те, и другие призвали привлечь к ответственности тех, кто решил разместить военнослужащих в неукрепленном здании, которое может попасть под огонь со стороны Украины.

Спустя несколько дней, что по Макеевке ударили, признали и в российском Минобороны. Там сообщили о гибели 89 человек, не уточнив количество получивших ранения. В произошедшем обвинили погибших военнослужащих.

«Очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — сказано в сообщении Минобороны.

10 января российские власти заявили, что не будут публиковать поименных списков погибших в Макеевке. Об этом сообщил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

«Во-первых, это персональные данные, а во-вторых, это работа для иностранных разведок для проведения провокационных мероприятий в отношении родственников погибших, что категорически запрещено», — пояснил он.

В то же время петиция с требованием опубликовать поименный список погибших набрала уже почти 55 тысяч подписей.

Источник: Русская служба Би-би-си

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