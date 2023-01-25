«Помочь им выбраться из военной зоны — это определенно важнее всего». МИД Великобритании подтвердил гибель под Соледаром двух британских волонтеров, которые эвакуировали мирных жителей из-под обстрелов

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель на востоке Украины двух британских волонтеров Криса Пэрри и Эндрю Бэгшоу.

Об исчезновении этих двух сотрудников британской благотворительной организации стало известно 6 января. Последний раз их видели в районе Соледара, где шли тяжелые бои.

Родственники погибших волонтеров рассказали, что Бэгшоу и Пэрри погибли, когда пытались эвакуировать из-под обстрела пожилую женщину. В машину, в которой они ехали, попал артиллерийский снаряд.

Ранее представители ЧВК Вагнера сообщали, что обнаружили в Соледаре тело одного из британцев.

«Его бескорыстное стремление помогать старым, молодым и обездоленным заставило всех нас, его большую семью, гордиться им. Мы никогда не думали, что придется прощаться с Крисом, ведь у него впереди была вся жизнь. Он был заботливым сыном, фантастическим братом, лучшим другом для многих и любящим партнером Ольги», — говорится в заявлении родных Криса Пэрри..

«Эндрю не раз самоотверженно рисковал собственной жизнью и спас немало людей. Мы любим его и очень гордимся тем, что он сделал. Мир должен решительно поддерживать Украину, оказывать ей военную помощь, в которой она сейчас нуждается, и помочь с восстановлением разрушенной страны после войны», — прокомментировали гибель своего сына родители Эндрю Бэгшоу.

Незадолго до своего исчезновения Крис Пэрри, находившийся тогда под Бахмутом, сказал в интервью BBC Radio Cornwall 2, что им в первую очередь движет желание помочь детям.

«Помочь им выбраться из военной зоны - это определенно важнее всего», — заявил тогда Пэрри.

Источник: Русская служба Би-би-си

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