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«Митьки никого не хотят победить». Картина Дмитрия Шагина «День тельняшки» была изъята из экспозиции выставки «Открытика» из-за «политического подтекста»

11:10 • 25.01.2023

Из экспозиции выставки «Открытика. К 65-летию журнала “Декоративное искусство”», прошедшей во Всероссийском музее декоративного искусства, изъяли  картину основателя петербургской группы «Митьки» Дмитрия Шагина под названием «День тельняшки».

«Митьки никого не хотят победить». Картина Дмитрия Шагина «День тельняшки» была изъята из экспозиции выставки «Открытика» из-за «политического подтекста»
«День тельняшки» Автор Дмитрий Шагин

Убрать картину с выставки потребовала директор музея Елена Титова, объяснив это «политическим подтекстом» произведения. Вероятно, ее смутила надпись «Митьки никого не хотят победить», присутствующая на полотне.

«Это давний мой сюжет и он не имеет отношения ни к какой [войне] вообще, этот лозунг митьков еще в 1984 году был написан [Владимиром] Шинкаревым. И по этому поводу никто никогда вообще никаких претензий не предъявлял», — сообщил автор картины Дмитрий Шагин.

Он также рассказал, что на печатном баннере со всеми работами выставки красным цветом закрасили транспарант с лозунгом на копии его картины.

 «В последний раз мою работу запрещали в 1986 году <﻿…﻿> Прошло сколько лет — 35, что ли, — и вот опять! Да что ж такое!», — посетовал художник.

Источник: «Фонтанка»

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