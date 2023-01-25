«Митьки никого не хотят победить». Картина Дмитрия Шагина «День тельняшки» была изъята из экспозиции выставки «Открытика» из-за «политического подтекста»

Из экспозиции выставки «Открытика. К 65-летию журнала “Декоративное искусство”», прошедшей во Всероссийском музее декоративного искусства, изъяли картину основателя петербургской группы «Митьки» Дмитрия Шагина под названием «День тельняшки».

«День тельняшки» Автор Дмитрий Шагин

Убрать картину с выставки потребовала директор музея Елена Титова, объяснив это «политическим подтекстом» произведения. Вероятно, ее смутила надпись «Митьки никого не хотят победить», присутствующая на полотне.

«Это давний мой сюжет и он не имеет отношения ни к какой [войне] вообще, этот лозунг митьков еще в 1984 году был написан [Владимиром] Шинкаревым. И по этому поводу никто никогда вообще никаких претензий не предъявлял», — сообщил автор картины Дмитрий Шагин.

Он также рассказал, что на печатном баннере со всеми работами выставки красным цветом закрасили транспарант с лозунгом на копии его картины.

«В последний раз мою работу запрещали в 1986 году <﻿…﻿> Прошло сколько лет — 35, что ли, — и вот опять! Да что ж такое!», — посетовал художник.

Источник: «Фонтанка»

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