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В результате стрельбы в Калифорнии погибли семь человек. Это второе массовое убийство в этом штате за последние три дня

10:59 • 24.01.2023

Жертвами массового убийства в прибрежном городе Хаф-Мун-Бей, в 35 километрах к югу от Сан-Франциско стали семь человек, еще один получил ранения и был госпитализирован в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на офис шерифа.

Подозреваемого задержали спустя два часа после стрельбы. 67-летний местный житель Чунли Чжао добровольно сдался полиции. При себе у него был полуавтоматический пистолет. 

NBC сообщает, что стрельба произошла на грибной ферме и в автотранспортной компании, которые располагались недалеко друг от друга. Все погибшие были сельскохозяйственными рабочими. 

Мотивы стрелка пока неизвестны, он дает показания. Полиция также устанавливает личности погибших. 

В субботу в пригороде Лос-Анджелеса в канун китайского Нового года десять человек были убиты и еще десять получили ранения. На следующий день подозреваемого 72-летнего Хуу Кан Трана нашли мертвым в белом фургоне в городе Торранс примерно в 50 километрах от места происшествия. Вероятно он совершил самоубийство. Внутри фургона полицейские нашли пистолет и другие улики. 

Источник: NBC

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