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В Новосибирске завели уголовное дело на бывшего директора театра «Красный факел»

09:49 • 24.01.2023

В Новосибирске по обвинению в растрате задержан бывший директор театра «Красный факел» Александр Кулябин. Об этом сообщили в местной прокуратуре. 

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора драматического театра Красный факел. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК (растрата денежных средств в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что Кулябину вменяют ущерб на сумму свыше 1,8 миллиона рублей. Дома у бывшего директора прошел обыск. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Александр Кулябин был уволен с поста директора театра «Красный факел» в конце декабря. Он проработал в этой должности 23 года.

Ранее в том же театре главным режиссером работал его сын — Тимофей Кулябин.

После начала войны в Украине Кулябин-младший уволился из театра, сделал несколько антивоенных заявлений и покинул страну.

После этого «Красный факел» отменил все спектакли, поставленные Тимофеем Кулябиным, несмотря на то, что некоторые из них были удостоены  «Золотой маски» — главной театральной премии в России.

Источник: «Тайга.инфо»

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