В Госдуме хотят ужесточить правила выезда россиян за границу уже с 1 марта 

Законопроект, обязывающий россиян, которые выезжают за пределы России на автомобиле, заранее резервировать дату и время пересечения границы, внесен на рассмотрение Госдумы. Соответствующие поправки к закону «Об автомобильных дорогах» подготовил глава комитета Госдумы по транспорту, бывший замминистра транспорта Евгений Москвичев.

Согласно законопроекту, покидающие страну автомобилисты должны будут зарезервировать дату и время пересечения границы с помощью государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Предполагается, что порядок резервирования слотов и пересечения границы позже определит правительство. В то же время в поправках прописано оборудование пунктов погранконтроля отдельными «пунктами контроля прибытия транспортного средства в зарезервированные дату и время».

Текст поправок предполагает их скоростное принятие. Как следует из пояснительной записки к документу, он должен вступить в силу уже 1 марта 2023 года. А внесение поправок главой думского комитета указывает на высокую вероятность их быстрого одобрения парламентариями.

Как следует из текста документа, новый порядок пересечения границы предполагается установить на год — до 1 марта 2024 года.

Позже автор законопроекта депутат Москвичев уточнил, что изменения, прописанные в документе, коснутся только перевозчиков грузов.

«Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них [водителей] есть семьи — жены, дети — поэтому устраняем эту проблему», — сказал он.

Обновлено 11:35. Добавлены последние два абзаца.

Источники: ТАСС, РИА «Новости», РБК

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.