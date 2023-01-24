Родители школьников возмутились появлением Егора Крида на уроке «Разговоры о важном» из-за его «гламурного вида» и татуировок 

Родители возмутились в соцсетях, что в рамках урока «Разговоры о важном» школьникам показали лекцию Егора Крида, в которой он рассказал про кибербезопасность. Им не понравился «гламурный вид» певца, татуировки, а также реклама его концерта и телеграм-канала.

«Глядя на предложенный ролик, уверенно можно сказать, что подавляющее большинство родителей не хотели бы, чтобы их сыновья имели гламурный вид, носили серьги и кольца, и были обильно татуированы! А для дочерей не желали бы такого сомнительного молодого человека, поющего матом», — написали в группе родительского комитета Нижегородской области во «ВКонтакте».

Родители школьников в Белгородской области оставили недовольные комментарии о лекции Крида на странице губернатора региона Вячеслава Гладкова.

«И это показывают детям в школе. В таком случае лучше по понедельникам дети поспят на полчаса подольше, так как первый урок по понедельникам можно назвать "Разговоры о НЕважном"», — пишет Мария Постникова.

Урок с участием Егора Крида раскритиковала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, во время стримов певца идет реклама онлайн-казино.

«Если целью сегодняшнего видеоурока в цикле “Разговоры о важном” было научить огромное количество детей “крутить слоты” и играть в онлайн казино, выбранный эксперт в лице Егора Крида — отличная кандидатура для этого», — написала она в своем телеграм-канале.

Депутат Госдумы Михаил Делягин, в свою очередь, написал, что по просьбе городского родительского комитета Санкт-Петербурга обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросил начать в отношении Егора Крида проверку.

В частности, в опубликованном письме Делягин просит СК проверить видеообращение рэпера на «предмет наличия признаков коррупционной составляющей».

Источники: Родительский комитет Нижегородской области, Вячеслав Гладков, Екатерина Мизулина, Михаил Делягин

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