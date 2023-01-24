«На одной волне с учениками». Старшеклассники Усть-Лабинска записали видео в поддержку учителя, который выпорол двух школьников ремнем

Ученики школы № 4 Усть-Лабинска записали видео в поддержку бывшего завуча, учителя математики и информатики Владислава Дорофеева. Ранее тот уволился «по собственному желанию» после того, как в сети распространилось видео, на котором он бьет учеников ремнем.

Краснодарский телеграм-канал выложил сразу два видеообращения, в которых ученики 9-11 классов просят администрацию города и министерство образования вернуть педагога в школу.

«Мы считаем, что Владислава Алексеевича Дорофеева обвинили незаслуженно. Этот педагог достоин своего уважения и понимания», — говорят подростки на видео.

«Он хорошо понимает детей и ладит с ними. Он всегда на стороне учеников и помогает им. Владислав Алексеевич замечательный человек, который общается на одной волне с учениками», — говорят школьники в другом ролике.

Накануне в сети распространилось видео, на котором Дорофеев перед всем классом пять раз ударил ремнем одного ученика и столько же раз другого. Сам педагог объяснил, что предложил детям самим выбрать наказание за то, что они кидались стульями и рюкзаками.

«Когда зашел в класс, дети сразу притихли. Увидел зачинщиков и предложил выбрать наказание. Дальше вы знаете, что произошло. Ремень больше издавал звук, чем ударял. Ни в коем случае не хотел причинить им боль и, тем более, вред здоровью. После уроков они ко мне заходили еще, поговорили, никаких жалоб на состояние здоровья не было», — говорит Дорофеев.

Ранее родители школьников отказались писать заявление в полицию. Прокуратура и местное управление образования проводят проверки.

Источники: Krasnodar_kray, «Усть-Лабинск Инфо»

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