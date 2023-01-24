Германия направит Украине роту танков Leopard — Spiegel

Власти Германии отправят в Украину как минимум одну роту танков Leopard 2A6. Об этом пишет Spiegel.

По данным немецкого издания, официально о поставках объявят на этой неделе. При этом журналисты не исключают, что в Бундесвер направит Киеву и другие немецкие танки.

Как пишет Spiegel, перед тем как принять такое решение немецкое правительство в течении нескольких дней вело переговоры с другими союзниками Украины, в том числе с США.

18 января канцлер ФРГ Олаф Шольц поговорил по телефону с американским президентом Джо Байденом. Как пишет немецкая пресса, Шольц сказал, что Германия согласиться передать Украине танки, если США первыми начнут поставки своего основного танка M1 Abrams.

В свою очередь, американские СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне и Белом доме, сообщили, что Вашингтон склоняется к решению отправить Украине танки этой модели.

Ранее во вторник Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Киеву танков Leopard 2, так как без согласия производителя их нельзя поставлять в другие страны.

Кроме того, издание Dagens Naeringsliv пишет, что Норвегия может передать Украине до восьми танков Leopard 2 из 36 имеющихся. Однако официально власти об этом не заявляли.

Источники: Spiegel, The Wall Street Journal, Dagens Naeringsliv

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