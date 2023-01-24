Друг дочери Путина ввез в Россию коллекционных вин на сотни миллионов рублей в обход европейских санкций — The Insider

Только за два последних месяца 2022 года принадлежащая российскому бизнесмену Алексею Репику компания «Рятико» ввезла в Россию элитных вин почти на 300 миллионов рублей. Об этом пишет The Insider.

По данным издания, ранее «Рятико» поставляла товары из Японии, такие как соевый соус, маринованный имбирь и устройства для массажа. При этом владелец компании Алексей Репик, как пишет The Insider, является другом дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой.

В частности, среди ввезенных в обход европейских санкций элитных вин были десять бутылок Henry Jayer, в том числе с виноградника Richebourg урожая 1984 года. Три года назад такую бутылку продали с аукциона Christie’s почти за 184 тысячи фунтов стерлингов, это более 15 миллионов рублей.

После начала войны в Украине Австралия и США полностью отказались от экспорта алкогольной продукции в Россию, а европейские страны запретили лишь поставки элитных напитков по цене дороже 300 евро за бутылку. Тем не менее, компании Репика удалось обойти эти ограничения. По мнению журналистов, в этом помогли фирмы-посредники из европейских стран.

Через границу вина перевозились в качестве «образцов для сертификации». Согласно действующим правилам, объем таких партий не может превышать два с половиной литра. Тем не менее, некоторые вина ввозились партиями по 78 бутылок.

Источник: The Insider

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