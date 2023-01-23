Жительницу Читы признали виновной в «дискредитации» армии за лайк в «Одноклассниках»

Жительницу Читы Нелли Лосеву оштрафовали на 30 тысяч рублей. Причина — лайк в соцсети «Одноклассники» под картинкой, в которой говорилось о гибели российских мобилизованных в Украине. Об этом пишет «Сибирь.Реалии», ссылаясь на Центральный районный суд города.

Лосеву признали виновной в «дискредитации» российской армии за картинку с надписью: «стали поступать сведения о гибели мобилизованных, их будет все больше и больше, они не защищают Родину, родина сама напала на соседнюю страну. Люди гибнут просто так».

Также на Лосеву составили протокол о неуважении к государственным символам. Поводом стал лайк под картинкой с текстом: «Для посетителей моей страницы: Путин — хуйло, Крым — это Украина, Россия ведет войну с Украиной».

В декабре прошлого года сын Лосевой Иван также был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии из-за рассказанного в инстаграме сна с участием президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!". Я ему отвечаю: "Героям Слава!" Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, его отпустите, всех остальных расстрелять". И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно"», — рассказал Лосев в сторис своего инстаграма.

Источник: «Сибирь.Реалии»

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