Возле резиденции Путина на Валдае появился мобильный комплекс ПВО 

В ближайшей к резиденции президента Владимира Путина на Валдае деревне Ящерово появился мобильный комплекс ПВО. Снимок, по которому можно опознать зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», изданию «Агентство» прислал один из его читателей.

Позже журналисты подтвердили подлинность этого сообщения, пообщавшись с местными жителями.

Как сообщается, мобильный комплекс ПВО появился в Ящерово «несколько недель назад». «Агентство» отмечает, что он мог быть установлен сразу после атаки украинских беспилотников 5 декабря на российские авиабазы стратегической авиации под Рязанью и в Саратовской области.

Ранее комплексы «Панцирь-С1» были замечены на крышах здания ГУВД Москвы на Петровке, здания Минобороны на Фрунзенской набережной и многоэтажного дома в Тетеринском переулке.

В Госдуме распространившиеся в сети фото и видео подъема комплексов ПВО на крыши зданий в столице назвали фейками и монтажом, а пресс-секретарь президента переадресовал вопросы по поводу развертывания ПВО в черте города в Минобороны. Там, в свою очередь, эти сообщения никак не комментировали.

Источник: «Агентство»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.