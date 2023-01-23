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Возле резиденции Путина на Валдае появился мобильный комплекс ПВО 

14:58 • 23.01.2023

В ближайшей к резиденции президента Владимира Путина на Валдае деревне Ящерово появился мобильный комплекс ПВО. Снимок, по которому можно опознать зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», изданию «Агентство» прислал один из его читателей. 

Возле резиденции Путина на Валдае появился мобильный комплекс ПВО&nbsp;

Позже журналисты подтвердили подлинность этого сообщения, пообщавшись с местными жителями. 

Как сообщается, мобильный комплекс ПВО появился в Ящерово «несколько недель назад». «Агентство» отмечает, что он мог быть установлен сразу после атаки украинских беспилотников 5 декабря на российские авиабазы стратегической авиации под Рязанью и в Саратовской области. 

Ранее комплексы «Панцирь-С1» были замечены на крышах здания ГУВД Москвы на Петровке, здания Минобороны на Фрунзенской набережной и многоэтажного дома в Тетеринском переулке.

В Госдуме распространившиеся в сети фото и видео подъема комплексов ПВО на крыши зданий в столице назвали фейками и монтажом, а пресс-секретарь президента переадресовал вопросы по поводу развертывания ПВО в черте города в Минобороны. Там, в свою очередь, эти сообщения никак не комментировали.

Источник: «Агентство»

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