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В Кремле подтвердили, что президентский указ о мобилизации по-прежнему действует 

12:50 • 23.01.2023

Президентский указ, которым в сентябре прошлого года в России была объявлена мобилизация, по-прежнему действует. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. 

«Кроме призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил. Это связано с исполнениями обязанностей военнослужащими, и так далее, и тому подобное», — пояснил он. 

Ранее о том, что указ о мобилизации остается в силе заявляли в Администрации президента. В свою очередь, Песков тогда объяснял это заявление «юридической особенностью». 

В октябре прошлого года о завершении мобилизационных мероприятий президенту докладывал министр обороны Сергей Шойгу. Позже сам Путин несколько раз говорил, что мобилизация завершена, а его пресс-секретарь утверждал, что отдельного указа о ее завершении не требуется. 

Кроме призыва на военную службу, указ запрещает военнослужащим-контрактникам увольняться со службы до завершения мобилизации. 

Источник: «Коммерсантъ»

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