В Краснодарском крае уволили учителя, который выпорол учеников ремнем 

В Краснодарском крае уволили учителя информатики и заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы № 4 Усть-Лабинска, который избил двух школьников ремнем. Об этом пишет «Кубань 24».

Издание отмечает, что ученики якобы сами дали педагогу ремень и предложили «побить их» после того, как преподаватель увидел, что школьники кидаются стульями в кабинете.

На кадрах, которые опубликовало издание, учитель перед всем классом пять раз ударил ремнем одного ученика и столько же раз другого.

«Ролик я увидела в пятницу, 20 января. Сразу поручила направить соответствующие письма для разбирательства в прокуратуру, полицию и комиссию по делам несовершеннолетних Усть-Лабинского района. В этот же день было принято решение уволить данного учителя», — рассказала начальник управления образования администрации Усть-Лабинского района Алла Баженова.

Полиция начала проверку. На допрос вызвали директора школы, учеников и их родителей, которые, как пишет «Кубань 24», отказались писать заявление на преподавателя.

Источник: «Кубань 24»

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