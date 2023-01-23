Стратегические запасы Росрезерва, которые формируются на случай войны или чрезвычайных ситуаций, контролируют несколько кланов из окружения Путина — «Проект»

Все закупки для стратегического запаса Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва) контролируют несколько семей из окружения президента России Владимира Путина, сообщает «Проект».

По закону, закупки для пополнения резерва и распродажа из запасников товаров, у которых заканчивается срок годности и которые можно купить по заниженным ценам, должны происходить через аукционы. По данным «Проекта», к ним допускают только участников, одобренных ФСБ, а сами результаты торгов засекречены.

Партнеры Росрезерва рассказали «Проекту», что доступ к аукционам есть только у компаний, которые связаны с семьями, близкими к Путину. Мелкие игроки могут работать с Росрезервом только через посредничество кого-то из семей.

По данным «Проекта», Росрезерв контролируют: семья спарринг-партнера Путина Василия Шестакова, бизнесмен Аркадий Ротенберг, семья бывшего генпрокурора Юрия Чайки, семья секретаря Совбеза Николая Патрушева и окружение главы Ростеха Сергея Чемезова. Эти люди активно сотрудничают: перепродают друг другу продукцию и берут кредиты в одних и тех же банках.

Руководителями Росрезерва также были знакомые российского президента. Первым главой агентства был Александр Григорьев, с которым Путин служил в КГБ. Затем его место занял Борис Евстратиков, который также был в КГБ. Нынешнешний руководитель Дмитрий Гогин, по данным «Проекта», получил пост благодаря Ротенбергу.

Источник: «Проект»

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