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Мигрантов из Центральной Азии, имеющих российское гражданство, не выпускают из страны, ссылаясь на мобилизацию

18:24 • 23.01.2023

Мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана, имеющих российские паспорта, перестали выпускать из страны. Об этом несколько из них рассказали «Радио Свобода». 

Так, Бекболат, гражданин Кыргызстана, который несколько лет назад получил российский паспорт, сообщил, что пытался выехать в Казахстан 22 декабря. 

«Российские пограничники очень вежливо объяснили мне, что я включен в мобилизационные списки, это закон, и я не имею права выезжать за границу до 12 февраля», — рассказал Бекболат. 

После этого мужчину, которому уже за 50, вызвали в московский военкомат. Там его предупредили, что попытка избежать призыва будет строго наказываться.

«Они очень четко дали понять. Мне сказали, что любой [гражданин России], который покинет Россию после сентябрьской [2022 года] мобилизации, и те, кто уезжает сейчас, столкнутся с серьезными последствиями», — пояснил Бекболат. 

«Радио Свобода» пишет, что об отказах в выезде из страны рассказали также и натурализовавшиеся мигранты из Таджикистана. 

В середине января глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» отметил, что приобретая российское гражданство, иностранцы получают не только права, но на них также возлагаются и обязанности, которые установлены законом.

«Статистика говорит о том, что иностранцы массово получают российское гражданство, минуя военную службу. За последние пять лет его приобрели более миллиона лиц, прибывших из стран Средней Азии и Закавказья, в том числе 550 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана», —  сказал Бастрыкин. 

Глава СКР также добавил, что было бы «целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции»,

Источники: «Радио Свобода», «Российская газета»

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