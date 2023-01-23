«Это похоже на предупредительный выстрел». Власти США и Европы связали недавнюю рассылку конвертов с бомбами в Испании с российской разведкой — NYT

Российская разведка причастна к недавней рассылке конвертов с бомбами в Испании. К такому выводу, как пишет газета The New York Times, пришли власти США и стран-членов ЕС.

Так, по версии правоохранителей из Испании и других европейских стран, посылки со взрывными устройствами по заданию Главного управления Генштаба ВС РФ могли рассылать члены ультраправого Русского имперского движения.

По мнению источников NYT, таким образом российская разведка, вероятно, хотела проверить работу своих прокси-групп за рубежом, а также показать Западу, что Москва может наносить удары внутри Европы, в том числе в столицах государств-членов НАТО.

В то же время американские представители сообщили журналистам, что не располагают информацией о новых готовящихся операциях российской разведки подобного рода в Европе.

«Это похоже на предупредительный выстрел. Россия посылает сигнал, что она готова использовать террористические прокси для ударов в тылу Запада», — сказал Натан Сейлз, работавший координатором Госдепартамента по борьбе с терроризмом в администрации 45-го президента США Дональда Трампа.

В декабре в посольство Украины в Мадриде пришла посылка на имя посла Сергея Погорельцева со взрывным устройством внутри. Вскрывший ее сотрудник службы безопасности дипмиссии получил легкое ранение.

Позже новые конверты со взрывчаткой, а также глазами и другими частями тела животных были доставлены испанскому премьер-министру Педро Санчесу, в Минобороны страны, в посольство США в Мадриде, на авиабазу, а также в офис компании Instalaza, которая участвовала в поставках вооружения в Украину.

Источник: The New York Times

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