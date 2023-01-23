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«Агрессивное насаждение неолиберального подхода». Российский суд объяснил отказ в выплате компенсации присужденной ЕСПЧ женщине, которую пытали и изнасиловали в полиции

16:35 • 23.01.2023

Тверской суд Москвы признал законным решение Генпрокуратуры не выплачивать жительнице Магнитогорска 26 тысяч евро компенсации, присужденной по решению Европейского суда по правам человека. Об этом сообщает правозащитная организация «Общественный вердикт». 

В 2016 году женщина, чье имя не называется, подверглась пыткам и сексуализированному насилию в местном отделе полиции. В июле прошлого года ЕСПЧ удовлетворил ее жалобу и присудил компенсацию. Однако Генпрокуратура отказалась выполнять это решение. Тогда защита потерпевшей обжаловала действия ведомства в суде. 

Последний встал на сторону Генпрокуратуры. Свое решение суд объяснил «геополитической ситуацией», «мерами предпринимаемыми Российской Федерацией в целях противодействия угрозам экономического и политического характера», а также тем, что «объединительный потенциал Совета Европы в настоящее время утратил свой многоотраслевой характер, превратившись в структуру агрессивного насаждения неолиберального подхода к правам человека». 

«Суд приходит к выводу о том, что отказ Генеральной прокуратуры РФ в выплате административному истцу компенсации присужденной решением Европейского Суда по правам человека основан на нормах национального законодательства и соответствует его интересам», — говорится в решении. 

Источник: «Общественный вердикт»

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