Власти Финляндии заморозили российские активы почти на 200 миллионов евро 

Власти Финляндия в рамках антироссийских санкций заморозили в стране активы из России на сумму 187 миллионов евро. Об этом пишет издание Yle.

«Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность», — рассказал начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара.

В середине октября министр обороны Финляндии Антти Кайкконен сказал, что власти страны смогут конфисковать имущество у граждан России, если оно находится в районах, которые критически важны для безопасности страны.

А в ноябре Еврокомиссия предложила использовать замороженные активы россиян для помощи Киеву. В специальный фонд могут направить замороженные российские резервы — около 300 миллиардов евро, а также частные активы на общую сумму 19 миллиардов евро.

Ранее в Финляндии уже арестовывали российские активы. В частности, были конфискованы банковские вклады, акции, промышленное сырье, транспорт и недвижимость на сумму около 189 миллионов евро.

Газета Helsingin Sanomat тогда писала, что в Финляндии арестовали активы «Яндекса», территории курорта Langvik, который принадлежит Роману Ротенбергу, и доли в компании Helsinki Halli, которой владеет Геннадий Тимченко.

Источники: Yle, Helsingin Sanomat

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