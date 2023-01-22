«Плевать на законы свои же». В Забайкалье многодетных отцов сначала незаконно мобилизовали, затем вернули домой, после чего отправили обратно на фронт 

Многодетных отцов из разных городов Забайкалья сначала незаконно мобилизовали, затем вернули домой, после чего сразу же отправили обратно на фронт. Их жены обращались в Минобороны, военную прокуратуру и Администрацию президента, пишет «Сибирь.Реалии», но пока результатов добиться не удалось.

4 октября Генштаб Минобороны ввел отсрочки от мобилизации для отцов троих детей. В декабре, как пишет издание, некоторых многодетных отцов вернули в Забайкалье, но не уволили со службы.

Спустя месяц появились сообщения о том, что отсрочки для многодетных не действуют, но первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак тогда опроверг эти заявления. «Сибирь.Реалии» утверждает, что после этого тех мобилизованных, кто успел вернуться домой, отправили обратно на передовую в Украину.

«Мой решил добираться за свой счет. Поэтому и вернулся, видимо. Они буквально на попутках ехали, платили бешеные деньги за такси, ночевали у знакомых, потому что денег уже не осталось. Все, добрались, обратились в часть, потому что иначе их записали бы как дезертиров, несмотря на решения суда. И на тебе — обратно! Плевать им на детей, что трое наших сыновей без отца останутся. Плевать на законы свои же», — говорит жена мобилизованного многодетного отца из города Борзя Виктория Трофимова.

По ее словам, ее муж написал рапорт об увольнении 13 декабря, сразу как вернулся в военную часть в Забайкальском крае, но его не уволили. При этом власти в официальных письмах отмечают, что «решение от 4 октября 2022 года о непривлечении к призыву мужчин, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, не вносило изменения в нормы по предоставлению отсрочек, а имело лишь рекомендательный характер».

По данным «Сибирь.Реалии», жены мобилизованных подготовили иски. Однако, даже решение суда не гарантирует отправку их мужей домой. Супруга другого мобилизованного многодетного отца Татьяна утверждает, что в декабре суд признал, что ее мужа и еще нескольких мужчин из Забайкалья незаконно мобилизовали, но они до сих пор находятся в Украине.

«Я не понимаю, почему они свои же законы не исполняют, свои же суды игнорируют? Его просто не пустили из Украины и все! Нет, и все! Угрожают, что если сам уедет — посадят, убьют, чем только не грозятся. Я уже не знаю, что делать, чтобы вернуть мужа живым. Мы все законные пути испробовали! Что остается?! Я уже на грани», — говорит Татьяна.

Источник: «Сибирь.Реалии»

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