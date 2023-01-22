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«Он вымарал в грязи свою собственную Родину». В Госдуме предложили убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына

10:54 • 22.01.2023

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин предложил исключить из школьной программы ряд произведений, в том числе «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. 

«Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, "сплетни в виде версий", как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены», — отметил Вяткин. 

В то же время, по его словам, в этом году в школьную программу вернут такие произведения, как «Молодая гвардия» Александра Фадеева, и «Горячий снег» Юрия Бондарева. 

«Как показал исторический анализ "Архипелага ГУЛАГа", который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были "высосаны из пальца", придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», — сказал депутат. 

Ранее идею вернуть в школьную программу советских авторов таких, как Александр Фадеев и Константин Симонов, поддержал президент Владимир Путин. 

Источник: ТАСС

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