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Власти США обвинили бизнесменов из России и Великобритании в попытке вывести из-под санкций яхту Вексельберга

10:37 • 21.01.2023

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена Владислава Осипова и британского бизнесмена Ричарда Мастерса в попытке вывести из-под санкций яхту, которая, предположительно, принадлежит находящемуся под санкциями бизнесмену Виктору Вексельбергу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о судне под названием Tango, чья стоимость оценивается в 90 миллионов долларов. Его задержали у берегов Испании по запросу США весной 2022 года.

Как утверждают в министерстве юстиции США, Осипов и Мастерс пытались скрыть от властей принадлежность яхты и обеспечить ее эксплуатацию, используя американскую компанию и финансовую систему США. «Оба обвиняемых использовали различные методы, чтобы скрыть владение моторной яхтой Tango в нарушение законодательства США», — говорится в сообщении ведомства.

В нем уточняется, что Мастерс уже задержан в Испании, а в отношении Осипова выписан ордер на арест. 

Крупный российский бизнесмен Виктор Вексельберг, которому, предположительно, принадлежит эта яхта, впервые оказался под санкциями США в 2018 году. А в марте 2022 года вместе со множеством других близких к Кремлю российских предпринимателей попал уже в новые санкционные списки США и Великобритании в связи с войной в Украине. По итогам 2022 года, Вексельберг занимал 22 место в списке богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием в пять с половиной миллиардов долларов.

Днем раньше стало известно, что  власти Хорватии расследуют пропажу другой яхты, принадлежащей другому крупному российскому предпринимателю, попавшему под западные санкции, — Алишеру Усманову.

Источник: Министерство юстиции США

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