«Помогите, ребенок погибает!» В Новосибирске на преподавателя написали донос за то, что он «прививает ценности пацифизма» собственному ребенку

В Новосибирске на директора частного «Новоколледжа» Сергея Чернышова пожаловались региональному уполномоченному по правам детей. Поводом стало то, что преподаватель «прививает ценности пацифизма» своему сыну Федору. Об этом сам Чернышов написал в своем фейсбуке.

«Большое дело: раньше на меня жаловались исключительно за то, что я плохой директор колледжа и школы, а теперь возмущенная общественность наконец поняла, что я еще и плохой родитель. В общем, как следует из письма уполномоченному по правам ребенка, мои грехи как родителя Федора состоят в том, что я „прививаю ребенку ценности пацифизма“ (!), <…> свозил его на каникулы во вражескую Грузию, и рассказываю ему о бомбежках мирных городов соседней страны. „Помогите, Надежда Николаевна, ребенок погибает!“, — завершается письмо. Надежда Николаевна — это значит Болтенко, которая у нас права детей защищает в регионе. Надежда Николаевна естественно написала во все инстанции — теперь и прокуратура нас будет проверять, и полиция, и комиссия по делам несовершеннолетних», — говорится в посте.

Впрочем, по словам Чернышова, в инстанциях, куда на него пожаловались, эти обращения не воспринимают всерьез.

«Проще говоря, они как и мы считают авторов подобных жалоб обычными сумасшедшими. Надежда Николаевна молодец. Надежду Николаевну не сильно волнует, что конторы типа областного „Центра патриотического воспитания“ делают из детей милитаризированных зомби. Конечно, пацифизм куда опаснее», — резюмировал преподаватель.

После начала войны, будучи директором Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК), Чернышов отказался проводить «воспитательную работу» с учениками, которых задержали на антивоенных акциях. Спустя месяц он уволился со своего поста, объяснив это разногласиями с другими учредителями по поводу принципов работы и планов на будущее.

В бытность Чернышова директором НГОК на него уже жаловались в министерство образования. Тогда поводом для доноса стало то, что преподаватель пересказывал ученикам сюжет сказки «Гадкий утенок» и таким образом «прививал абитуриентам либеральные ценности».

Источник: Сергей Чернышов

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