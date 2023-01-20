«Забери меня вместо нее». Сын Заремы Мусаевой, которую год назад похитили чеченские силовики, предложил Кадырову обмен

Чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев записал видеообращение, в котором рассказал, что здоровье его матери ухудшается, а в то, что огласка в медиа поможет ее вызволить, он больше не верит.

«Уже год с того момента, как Кадыров похитил и держит в заложниках мою мать. <...> Ей тяжело находиться в заточении и она не должна там находиться ни в коем случае. Она не должна нести ответственность за действия ее сыновей. И ты, если мужчина, Кадыров, если ты считаешь себя олицетворением максимальной маскулинности в этой стране, ты обязан ее отпустить. И раз так у нас сложилось, и действует война, не действуют законы в России и не действуют они в Чечне, а действуют правила войны, то давай мы обменяем ее на меня. Не надо трогать женщин. Забери меня вместо нее», — сказал Янгулбаев.

Он также предложил главе Чечни Рамзану Кадырову выбрать того, кто станет нейтральным гарантом обмена.

«В стране все мертво. Но моя мать ни в чем не виновата. Отпустите ее взамен на меня! А меня можете хоть каждый день пытать, издеваться, убивать, воскрешать и все заново», — написал Янгулбаев в своем телеграм-канале.

Зарема Мусаева — жена бывшего федерального судьи Чечни Сайди Янгулбаева и мать троих чеченских оппозиционеров. 20 января 2022 года в квартиру в Нижнем Новгороде ворвались чеченские силовики силой вывели женщину из дома и увезли в Грозный. Позже Мусаеву арестовали, обвинив в нападении на полицейского.

Источник: Абубакар Янгулбаев

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