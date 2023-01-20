В Ставрополе учитель ударил шестиклассника нагайкой. Полиция завела уголовное дело, а некоторые родители встали на сторону педагога 

В Ставрополе учитель кадетской школы имени Ермолова ударил нагайкой 12-летнего подростка. Полиция завела уголовное дела, а родители некоторых учеников встали на защиту педагога.

Ставрополец Денис Серба опубликовал фотографию спины своего 12-летнего сына с большим красным рубцом. Мужчина написал, что подростка ударил 38-летний офицер, учитель ОБЖ Евгений Шмаков за какую-то мелкую провинность.

Также он рассказал журналистам, что при поступлении в школу родители якобы подписывают некое соглашение, в котором говорится, что учителя могут использовать плеть для наказания детей.

«Когда мы поступали в школу — каждый родитель подписал соглашение, что офицер имеет право по своему усмотрению, если ребенок провинится, дать плетью. Это как бы такая воспитательная мера. И каждый родитель подписался, но мы, конечно, не знали, что так будет. Думали: попугают, и все», — приводит слова Дениса Сербы издание «Победа 26».

Скандал быстро набрал обороты. Прокуратура и полиция начали проверку. Шмакова, а также заместителя директора по военно-воспитательной работе уволили из школы, а сам директор Николай Панин получил выговор.

Позже Шмаков рассказал журналистам, что кадетов в школе не бьют, а инцидент с шестиклассником произошел случайно. По словам педагога, ученик оскорбил и довел до слез тяжело больную учительницу, после чего получил выговор.

«Да, в повышенном и эмоциональном тоне, но не выходя за рамки конструктивного диалога! В момент беседы у меня в руке находилась нагайка, сложенная вдвое. Выражая свое недовольство и возмущение по поводу творившегося в классе, я периодически постукивал по столешницам парт рьяных нарушителей дисциплины. В какой-то момент свободный конец нагайки выскользнул из руки и непроизвольно хлестнул по спине одного из учеников», — рассказал Шмаков.

После того, как этой историей заинтересовались журналисты, отец школьника удалил свой пост и записал видео, в котором попросил считать инцидент исчерпанным.

«Я прекрасно понимаю, как тяжело работать с детьми. Офицер как мужик вот такой (показывает большой палец), но как педагог он допустил фатальную ошибку — взял и ударил ребенка. Да, не справился с эмоциями, иногда это действительно тяжело. Ребята, давайте будем адекватными, офицер уже получил свой урок и свое наказание — его уволили, в его отношении заведено уголовное дело, но не более того», —сказал Серба.

В то же время в школьном чате многие родители написали, что считают такие способы воспитания правильными. В частности, мать одного из школьников рассказала, что может «дополнительно всыпать» ребенку «за то, что он баловался и получил».

Источники: «Победа 26», «Блокнот» (2), «Коммерсантъ»

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