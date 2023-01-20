В самарском в кафе подрались депутат и министр

В Самаре подрались временно исполняющий обязанности министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев и депутат городской думы от «Справедливой России» Алексей Митрофанов. Они оба написали заявления в полицию. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

По его словам, 17 января Андреев и Митрофанов случайно встретились в самарской кофейне «Корж». Там, «на почве давних неприязненных отношений», у них произошел конфликт, который закончился дракой.

По версии эсера Алексея Митрофанова, врио министра имущественных отношений Самарской области ударил его кулаком в лицо, после чего распылил газовый баллончик.

В свою очередь, Игорь Андреев утверждает, что это депутат несколько раз ударил его по голове, а сам он не трогал Митрофанова.

После драки Митрофанов сразу вызвал полицию и написал на чиновника заявление. Авдеев позже также подал встречное заявление.

«Бизнес депутата Митрофанова — впрямую связан с размещением рекламных конструкций. Именно за это направление отвечает министр Андреев. Более того, третьим участником потасовки в кофейне был зам. директора ГБУ “Центр размещения рекламы” Роман Эпов: эта структура, подведомственная минимуществу, занимается установкой и размещением рекламных конструкций. Рекламный рынок в Самаре — один из самых мутных и коррупционных», — написал депутат Хинштейн в своем телеграм-канале.

Источник: Александр Хинштейн

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