В Омске более 30 мобилизованных три месяца получают по 180 тысяч рублей. На войну их не отправляют, потому что признали негодными к службе, но и отсрочку не дают

В военной части в Омске уже три месяца живут более 30 мобилизованных из Красноярского края. Все это время они получают по 180 тысяч рублей в месяц. На фронт мужчин не отправляют из-за серьезных проблем со здоровьем, но и отсрочку от мобилизации им не дают. Об этом пишет «NGS24».

По данным издания, 31 мобилизованному, которые находятся в военной части в Омске, присвоили категорию «Г». Это означает, что они временно негодны к военной службе по состоянию здоровья. Так, один из них страдает эпилепсией, у другого порок сердца, а еще у одного военнослужащего отнимается нога.

«Нас как-то командир построил и прямо сказал, что не знает, что с нами делать. Мы просто занимаем тут место и зря получаем повышенное довольствие из бюджета. Я сомневаюсь, что в Минобороны знают об этой ситуации, а то не стали бы так неразумно расходовать ресурсы», — рассказал журналистам один из мобилизованных.

Командование воинской части в Омске утверждает, что может отпустить мужчин домой только когда получит от призывной комиссии Красноярского края официальное решение об отмене их призыва по мобилизации.

В то же время в призывной комиссии региона заявляют, что не могут принять такое решение, так как эти мобилизованные уже числятся военнослужащими. Там подчеркивают, что решение остается за командованием воинской части.

Источник: Ngs24

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