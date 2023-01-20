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В Минобороны РФ отчитались о захвате Клещеевки под Бахмутом. Ранее об этом сообщили штаб теробороны самопровозглашенной ДНР и Евгений Пригожин

14:47 • 20.01.2023

Минобороны РФ отчиталось о взятии села Клещеевка, которое находится к югу от Бахмута в Донецкой области Украины.

Сообщается, что село захватили «добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке войск Южного военного округа».

О взятии Клещеевки сегодня сообщили в штабе территориальной обороны самопровозглашенной ДНР. Днем ранее об установлении контроля над селом сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, населенный пункт был захвачен «исключительно подразделениями ЧВК “Вагнер”». При этом в тот же день в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинская армия отбила атаку противника в районе Клещеевки.

Источник: РИА «Новости»

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