Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован. Он перенес операцию на сердце

Первый президент Казахстана 82-летний Нурсултан Назарбаев госпитализирован, сообщают бывший глава телеканала «Хабар» Александр Аксютиц и РИА «Новости».

Аксютиц рассказал, что 82-летнего Назарбаева доставили в одну из клиник Астаны для кардиологического обследования. По версии РИА «Новостей», первый президент Казахстана находится в национальном научном кардиохирургическом центре. После сообщений СМИ госпитализацию Назарбаева подтвердил его представитель Айдос Укибай.

«Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», — сообщил пресс-секретарь.

Источник: Айдос Укибай, РИА «Новости»

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