Конвоир избил в суде автора «Протестного МГУ» Дмитрия Иванова. Он пытался опустить того головой в унитаз и угрожал сексуализированным насилием

Студента-математика и автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, которого обвиняют по делу о «фейках» про российскую армию, избил конвоир после заседания в Тимирязевском районном суде Москвы, сообщает адвокат Иванова Мария Эйсмонт.

18 января Иванов ждал, пока Эйсмонт согласует с судьей следующие даты заседаний. Он также хотел спросить у адвоката, когда она его посетит. В это время конвоир «довольно грубо» ворвался в аквариум к Иванову и попытался его оттуда вытащить. По словам Эйсмонт, Иванов попросил сотрудника дать ему дослушать «две минуты», но тот заломал ему руки и увел.

На следующий день Иванов рассказал адвокату, что конвоир спустил его по лестнице, выключил видеорегистратор и избил по голове и ребрам, в том числе ногами и дубинкой, а также заламывал руки за спину в коридоре конвойного помещения. Эйсмонт предположила, что Иванова били так, чтобы «не оставить следов». Врач в СИЗО зафиксировал у него только небольшие гематомы на запястьях.

Иванов также добавил, что силовик пытался опустить его головой в унитаз и угрожал, что «введет ему палку в анальное отверстие». Второй сотрудник «наблюдал» за этим и «бездействовал».

Иванова арестовали по делу о «фейках» в июне 2022 года. Его обвиняют в распространении «заведомо ложной» информации о российской армии по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 207.3 УК).

Источник: «Медиазона»

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