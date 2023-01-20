Глава ЦРУ на прошлой неделе тайно приезжал в Украину, чтобы рассказать Зеленскому о военных планах России — The Washington Post

В конце прошлой недели директор ЦРУ Уильям Бернс тайно приехал в Украину, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским военные планы России, сообщает The Washington Post со ссылкой на несколько источников.

Одной из главных тем во время встречи были вопросы Зеленского о том, как долго украинская сторона может рассчитывать на помощь США и Запада после того, как контроль в палате представителей перешел от демократов к республиканцам, а поддержка Украины среди части населения США снизилась. По данным собеседников газеты, знакомых с ходом встречи, Бернс признал, что в какой-то момент получить помощь будет труднее.

Бернс приезжал в Украину уже несколько раз — в октябре из-за опасений по поводу того, что Россия может применить ядерное оружие, и в ноябре, в день, когда по Киеву был нанесен очередной ракетный удар.

Источник: The Washington Post

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