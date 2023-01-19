Ведущий аналитик московского управления ФСИН покинула Россию из-за давления руководства. Она ведет телеграм-канал «Стенгазета СИЗО»

13 января ведущий аналитик московского управления ФСИН Анна Каретникова уехала из России из-за давления руководства ведомства. Об этом сама Каретникова рассказала «Агентству» и «Медиазоне».

Каретникова ведет телеграм-канал «Стенгазета СИЗО». В нем она рассказывает о посещениях СИЗО и жизни заключенных. На него подписаны более 500 человек.

«Я уехала, потому что я была предупреждена о том, что в связи с моей деятельностью меня ожидают большие неприятности. Что важные люди во всем [мной] недовольны. И что меня ожидает много общения в прокуратуре и где-то еще», — сказала Каретникова. Она говорила с сотрудниками управления безопасности ФСИН. Их претензия была в том, что она «вообще пишет»: «Сказали, что я не имею права распространять какую-либо информацию. Это может делать пресс-служба».

Также управление безопасности ведомства было недовольно тем, что Каретникова передавала содержащимся в СИЗО подследственным ручки и нитки. Телеграм-канал и такие передачки были признаны «не соответствующими должностной инструкции».

12 января, в день разговора с сотрудниками управления безопасности, Каретникову не пустили в СИЗО «Матросская тишина». После этого она уехала во Францию.

Источники: «Агентство», «Медиазона»

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