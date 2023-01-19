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В тульском кафе во время новогоднего обращения Путина поставили песню Потапа и Насти Каменских. Диджея обвинили в «дискредитации» армии

15:14 • 19.01.2023

В Новомосковске против 19-летнего диджея бара «Флагман» завели административное дело о дискредитации российской армии из-за того, что на фоне новогоднего поздравления президента России Владимира Путина он включил песню украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских.

Поводом для составления протокола стало видео, записанное на празднике, и распространившееся в социальных сетях. На видео посетители кафе танцуют под песню «Новый год».

Протокол, по данным Baza, также составлен и на молодого человека, который выложил видео. Ему тоже вменили «дискредитацию» армии РФ.

Источник: Baza

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