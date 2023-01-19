Роскомнадзор разработал критерии для определения ЛГБТ+ «пропаганды» и попросил видеосервисы удалить «Горбатую гору»

Роскомнадзор (РКН) опубликовал проект приказа по разработке критериев для определения ЛГБТ+ «пропаганды», обратили внимание «Ведомости».

Документ находится на стадии обсуждения. РКН считает, что материал «пропагандирует» ЛГБТ+, если в нем есть информация: убеждающая в «привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений» и формирующая «положительный образ лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях»; оправдывающая отказ от традиционных сексуальных отношений и предпочтений; формирующая «искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок»; вызывающая интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и «подталкивающая» к тому, чтобы изменить негативное отношение к ним на положительное; обосновывающая допустимость нетрадиционных сексуальных отношений; направленная на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека; выраженная в виде «социального (или иного) одобрения людей, отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками».

Если приказ примут, его действие начнется с 1 сентября 2023 года и продолжится шесть лет.

По данным «Ведомостей», сейчас РКН проводит совещание с участниками рынка видеосервисов и онлайн-кинотеатров. Ранее ведомство разослало рекомендации видеосервисам о том, какой контекст подпадает под закон об ЛГБТ+ «пропаганде». РКН рекомендовал удалить фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем», а также сериал «Сексуальная жизнь студенток».

Источник: «Ведомости»

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