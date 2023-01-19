Иран отказался признать российскую аннексию Донбасса и Крыма

Иран не признает присоединенные к России украинские территории, заявил в эфире TRT World глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма <…>, Луганской и Донецкой областей от Украины <…>. Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: конфликт на Украине — это не решение и мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип», — сказал он.

Накануне президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg сообщил, что Белград никогда не признает Крым и Донбасс частью России.

Источник: TRT World, РИА «Новости», Bloomberg

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