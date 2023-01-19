Депутаты Европарламента проголосовали за создание трибунала над Путиным и Лукашенко

Депутаты Европарламента (ЕП) большинством голосов приняли резолюцию о создании трибунала для рассмотрения военных преступлений России в Украине, сообщается на официальном сайте ЕП.

472 парламентария поддержали инициативу, 19 проголосовали против и еще 33 человека воздержались.

ЕП отмечает, что механизмы работы такого трибунала еще не выработаны. При этом европарламентарии считают, что он должен обладать юрисдикцией для расследования деятельности не только президента России Владимира Путина, но и Александра Лукашенко и его приближенных в Беларуси.

«Создание этого трибунала послужит очень четким сигналом как для российского общества, так и для международного сообщества, о том, что Путин и российское политическое и военное руководство могут быть осуждены за преступления Украине», — сказано в тексте документа.

В декабре прошлого года депутаты Европарламента приняли резолюцию о признании Голодомора в Украине в 1932-1933 годах геноцидом.

Источник: Европарламент

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