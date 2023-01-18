Ярославские мобилизованные отступили со своих позиций по приказу командира. Теперь их обвиняют в дезертирстве

Несколько десятков ярославских мобилизованных записали видеообращение, в котором рассказали, что их обвиняют в дезертирстве из-за отступления с позиций по приказу командира. Видео жены мобилизованных передали журналистам ярославского портала «Про Город Ярославль».

«Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено», — рассказывает на кадрах один из мобилизованных.

После отступления, как рассказали мужчины, командир роты заявил, что не приказывал оставить позиции. «Командованию на нас наплевать. Нам с самого начала сказали, что мы будем в теробороне, но нас обманывали. По прибытию сюда мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта. Никакой третьей-четвертой линии, сказанной президентом, не было. В итоге мы просим во всем этом разобраться и просим у вас помощи», — говорит человек на видео.

По словам мобилизованных, теперь их хотят распределить по разным подразделениям, чтобы они не смогли коллективно бороться за свои права.

Источник: «Про Город Ярославль»

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